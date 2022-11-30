Во Франции узнали стартовый состав сборной на матч ЧМ-2022 с Тунисом

Сборная Франции сыграет с Тунисом в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 резервным составом.
Главный тренер команды Дидье Дешам даст отдохнуть перед плей-офф большей части основных футболистов.
Ожидается, что с первых минут на матч выйдут Стив Манданда, Бенжамен Павар, Рафаэль Варан, Ибраима Конате, Эдуардо Камавинга, Антуан Гризманн, Орельен Чуамени, Юссуф Фофана, Кингсли Коман, Маркус Тюрам и Килиан Мбаппе.
- Франции и Тунис встретятся сегодня в 18.00 мск.
- Французы досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2022.
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Источник: L’Equipe