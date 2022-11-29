Неймар пропустит матч с Камеруном. У него поднялась температура

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Камеруном.
Бразилец продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа. Также Неймар заболел, у него поднялась температура.
- Матч Камерун – Бразилия пройдет 2 декабря.
- У Неймара травма боковой связки правого голеностопа.
- Он пропустил матч со Швейцарией (1:0).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: сайт Федерации футбола Бразилии