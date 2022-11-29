Неймар пропустит матч с Камеруном. У него поднялась температура

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Камеруном.

Бразилец продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа. Также Неймар заболел, у него поднялась температура.

Матч Камерун – Бразилия пройдет 2 декабря.

У Неймара травма боковой связки правого голеностопа.

Он пропустил матч со Швейцарией (1:0).

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