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    Неймар пропустит матч с Камеруном. У него поднялась температура

    Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Камеруном.

    Бразилец продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа. Также Неймар заболел, у него поднялась температура.

    • Матч Камерун – Бразилия пройдет 2 декабря.
    • У Неймара травма боковой связки правого голеностопа.
    • Он пропустил матч со Швейцарией (1:0).

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    Источник: сайт Федерации футбола Бразилии

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    29.11.2022 23:18
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