Президент Медиалиги оценил драку футболистов «Зенита» и «Спартака»

Президент Медиалиги Николай Осипов поделился мнением о конфликте между игроками «Зенита» и «Спартака» в концовке матча Кубка России.

«Нам помогли «Зенит» со «Спартаком», которые устроили два дня назад, как все говорят, медиафутбол в РПЛ.

Но у нас ни разу такого не было, давайте честно», – сказал Осипов.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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