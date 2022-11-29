Президент Медиалиги оценил драку футболистов «Зенита» и «Спартака»

Президент Медиалиги Николай Осипов поделился мнением о конфликте между игроками «Зенита» и «Спартака» в концовке матча Кубка России.
«Нам помогли «Зенит» со «Спартаком», которые устроили два дня назад, как все говорят, медиафутбол в РПЛ.
Но у нас ни разу такого не было, давайте честно», – сказал Осипов.
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
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Источник: ютуб-канал «ФК Броуки»