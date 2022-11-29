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    Президент Медиалиги оценил драку футболистов «Зенита» и «Спартака»

    Президент Медиалиги Николай Осипов поделился мнением о конфликте между игроками «Зенита» и «Спартака» в концовке матча Кубка России.

    «Нам помогли «Зенит» со «Спартаком», которые устроили два дня назад, как все говорят, медиафутбол в РПЛ.

    Но у нас ни разу такого не было, давайте честно», – сказал Осипов.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: ютуб-канал «ФК Броуки»

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    Сегодня, 18:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1533

      koli4ka 8 минут назад

      а этот сРач и позор на всю честную округу ещё и оценивать можно???да этот смог позором зовётся....

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