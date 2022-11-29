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    Круговой: «С момента ухода Дзюбы батьки в раздевалке «Зенита» нет»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что никто в команде не заменил Артема Дзюбу в роли так называемого «батьки».

    – Ловрен – батька в раздевалке?

    – Со времен Дзюбы нет такого. Больше Миша Кержаков занимает эту нишу.

    • 34-летний Дзюба провел 7 сезонов в «Зените».
    • Летом он ушел на правах свободного агента в «Адана Демирспор».
    • Посреди сезона форвард расторг контракт с турецким клубом.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1390

      вальтер79 5 минут назад

      что не говори а дзюбы не хватает в команде все таки последние годы он был мотором и душой команды

      0
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      Рейтинг: +99232

      sv1969 32 минуты назад

      И мамки нет)))

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