Круговой: «С момента ухода Дзюбы батьки в раздевалке «Зенита» нет»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что никто в команде не заменил Артема Дзюбу в роли так называемого «батьки».
– Ловрен – батька в раздевалке?
– Со времен Дзюбы нет такого. Больше Миша Кержаков занимает эту нишу.
- 34-летний Дзюба провел 7 сезонов в «Зените».
- Летом он ушел на правах свободного агента в «Адана Демирспор».
- Посреди сезона форвард расторг контракт с турецким клубом.
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Источник: Sport24