Круговой: «С момента ухода Дзюбы батьки в раздевалке «Зенита» нет»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что никто в команде не заменил Артема Дзюбу в роли так называемого «батьки».

– Ловрен – батька в раздевалке?

– Со времен Дзюбы нет такого. Больше Миша Кержаков занимает эту нишу.

34-летний Дзюба провел 7 сезонов в «Зените».

Летом он ушел на правах свободного агента в «Адана Демирспор».

Посреди сезона форвард расторг контракт с турецким клубом.

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