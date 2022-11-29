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    Мостовой: «Согласен с Радимовым. Все знают, что Соболев – не самый техничный футболист»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова экс-зенитовца Владислава Радимова, сказавшего, что форвард «Спартака» Александр Соболев не умеет играть в футбол.

    «В целом я согласен с Владом. Ни для кого не секрет, что Соболев не самый техничный футболист, это же все знают.

    Мы сейчас говорим о его поступке в драке с «Зенитом»: вы же видели, как он выбежал на поле, зачем? Об этом нужно говорить. Мне не понятны такие действия футболистов. Сейчас же все ищут зачинщика этой драки, а в чем проблема? Сейчас есть VAR, народ снимает с трибун, уже давно можно было найти», — сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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