«Спартак» ищет центрального защитника. Приоритет – бразильский рынок

«Спартак» намерен зимой усилить позицию центрального защитника. В основном работа ведется на рынке Бразилии.

В клубе считают, что приобретение еще одного центрального защитника позволит команде эффективно варьировать схемы с двумя и тремя центральными.

«Спартак» выйдет из отпуска в январе.

Команда идет в РПЛ 2-й.

Сезон возобновится в марте.

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