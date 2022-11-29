«Спартак» ищет центрального защитника. Приоритет – бразильский рынок

«Спартак» намерен зимой усилить позицию центрального защитника. В основном работа ведется на рынке Бразилии.
В клубе считают, что приобретение еще одного центрального защитника позволит команде эффективно варьировать схемы с двумя и тремя центральными.
- «Спартак» выйдет из отпуска в январе.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
- Сезон возобновится в марте.
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Источник: Metaratings