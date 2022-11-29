Соперники Бразилии за 2 тура ЧМ-2022 ни разу не ударили в створ

Сборная Бразилии провела на групповом этапе чемпионата мира-2022 два матча. В обоих соперники ни разу не ударили в створ.

В первом туре бразильцы победили Сербию (2:0), во втором – Швейцарию (1:0).

В 3-м туре Бразилия сыграет с Камеруном.

Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.

Согласно букмекерским котировкам, Бразилия – главный фаворит ЧМ-2022.

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