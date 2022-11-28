«Позиции членов исполкома РФС и Карпина совпадают». Дюков – о переходе российского футбола в Азию

Президент РФС Александр Дюков согласился с заявлением главного тренера сборной России Валерия Карпина, что лучше официально играть в Азии, чем проводить товарищеские матчи.

«Безусловно, лучше играть официальные матчи, чем не играть.

Здесь позиции членов исполкома РФС и Валерия Георгиевича совпадают», – сказал Дюков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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