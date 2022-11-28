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  • «Позиции членов исполкома РФС и Карпина совпадают». Дюков – о переходе российского футбола в Азию

«Позиции членов исполкома РФС и Карпина совпадают». Дюков – о переходе российского футбола в Азию

28 ноября 2022, 22:15
26

Президент РФС Александр Дюков согласился с заявлением главного тренера сборной России Валерия Карпина, что лучше официально играть в Азии, чем проводить товарищеские матчи.

«Безусловно, лучше играть официальные матчи, чем не играть.

Здесь позиции членов исполкома РФС и Валерия Георгиевича совпадают», – сказал Дюков.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Дюков Александр
Комментарии (26)
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Koorantt
1669663868
Какая разница? Если Россия теперь везде изгой!
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Artemka444
1669664863
А кто сказал что нас туда примут и пустят!!!
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Чехов на Садовой
1669665503
В УЕФА мы точно лет 8 -10 играть не будем, и это минимум. Будьте реалистами, посмотрите что мире происходит. Играть надо там где можно, без своих хотелок и призрачных мечталок.
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VVM1964
1669666627
Может лучше в Африку - у нас там вроде тоже еще пока друзья остались (((
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Бриг
1669666879
НУ. УШЛИ УЖЕ ИЗ ЕВРОПЫ. ДА, скифы мы, да Азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами... Это Блок - для фанатов.
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neim
1669673365
Я вот честно не пойму, а в Азии нас кто ждет-то ? Ведь азатская конференция входит в ФИФА, а они (она) нас отстранила от футбола.
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salipeaf
1669674548
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alp
1669704930
если есть возможность перейти в Азию - надо переходить.
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