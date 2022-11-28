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    «Позиции членов исполкома РФС и Карпина совпадают». Дюков – о переходе российского футбола в Азию

    Президент РФС Александр Дюков согласился с заявлением главного тренера сборной России Валерия Карпина, что лучше официально играть в Азии, чем проводить товарищеские матчи.

    «Безусловно, лучше играть официальные матчи, чем не играть.

    Здесь позиции членов исполкома РФС и Валерия Георгиевича совпадают», – сказал Дюков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      Koorantt 13 минут назад

      Какая разница? Если Россия теперь везде изгой!

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      Рейтинг: +748

      Suvorov51 20 минут назад

      Да не спешите, все меняется с каждым днем, да и не известно как отнесется ФИФА, допустят ли нас к отбору на ЧМ, или я что то не знаю?

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