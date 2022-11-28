Соболев: «Вратарь «Зенита» так радовался. Может, не знал, что Самара выиграла, и «Зенит» остался третьим?»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России.

После матча произошла массовая драка.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе и сыграет в Пути регионов. Москвичи финишировали первыми.

– Что скажете о концовке сезона – вы обыграли «Зенит» дома на Кубок, сыграли здесь вничью. Похоже, «Зенит» по зубам.

– Когда мы били пенальти, их вратарь так радовался. Может быть, он просто не знал, что Самара выиграла? Видимо, ему было важно обыграть «Спартак». Но мы знали, что уже первые, а «Зенит» третий, и если так в шутку говорить, главную битву мы выиграли.

– Но если серьезно – отрыв от «Зенита» 6 очков, и победы в чемпионате до Нового года у Питера не получилось. Значит, можно играть.

– Посмотрим, как пройдем сборы, как начнем после паузы. Не хочу говорить громких слов, но у нас отличный коллектив, и сегодня мы увидели команду на поле и мы вправе побороться за чемпионство.

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