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  • Соболев: «Вратарь «Зенита» так радовался. Может, не знал, что Самара выиграла, и «Зенит» остался третьим?»

Соболев: «Вратарь «Зенита» так радовался. Может, не знал, что Самара выиграла, и «Зенит» остался третьим?»

28 ноября 2022, 13:59
25

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России.

  • После матча произошла массовая драка.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе и сыграет в Пути регионов. Москвичи финишировали первыми.

– Что скажете о концовке сезона – вы обыграли «Зенит» дома на Кубок, сыграли здесь вничью. Похоже, «Зенит» по зубам.

– Когда мы били пенальти, их вратарь так радовался. Может быть, он просто не знал, что Самара выиграла? Видимо, ему было важно обыграть «Спартак». Но мы знали, что уже первые, а «Зенит» третий, и если так в шутку говорить, главную битву мы выиграли.

– Но если серьезно – отрыв от «Зенита» 6 очков, и победы в чемпионате до Нового года у Питера не получилось. Значит, можно играть.

– Посмотрим, как пройдем сборы, как начнем после паузы. Не хочу говорить громких слов, но у нас отличный коллектив, и сегодня мы увидели команду на поле и мы вправе побороться за чемпионство.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (25)
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alp
1669634032
а причем тут 3-е место? хоть 10-е. кб дернули, и это как минимум, продолжение доброй традиции.
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Spirit_78
1669634163
Видимо, Соболев радуется только зачислениям на банковский счёт, раз не может понять, чему радовался Иван. А ведь он взял два пенальти и команда одержала победу. Вполне естественная радость.
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Zubo
1669634300
Радовался что вы проиграли нам
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Hoahin
1669634314
А что радоваться теперь нельзя отбитым пенальти? Соболев бред выдал жесткий
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ААМ
1669638151
Обычный хвастун. Вообще как говорили древние: Не хвались, едучи на рать, а хвались, едучи с рати.
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Красногвардейчик
1669641612
Сколько злорадства)) дёшево, Хоботов(с)
Ответить
polt
1669643867
ГНИЛУШКА, однако.
Ответить
Аид666
1669649911
мда... вместо мозгов - хлебушек...
Ответить
Zubo
1669659616
дитё малое, ей богу
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Бриг
1669667621
Грех так строго судить убогих и сирых - это я авторам внизу. Пожалейте их!
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