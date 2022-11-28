Роналду выложил фото с тренировки сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду показал процесс подготовки к следующему матчу на ЧМ-2022.
Он выложил в соцсетях фотографию с тренировки.
«Едины и сосредоточены. На пути к нашей цели», – написал Роналду.
- Сегодня Португалия сыграет с Уругваем.
- Начало матча – в 22:00 мск.
- На ЧМ команда стартовала с победы над Ганой (3:2).
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Источник: твиттер Криштиану Роналду