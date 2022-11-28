Роналду выложил фото с тренировки сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду показал процесс подготовки к следующему матчу на ЧМ-2022.

Он выложил в соцсетях фотографию с тренировки.

«Едины и сосредоточены. На пути к нашей цели», – написал Роналду.

Сегодня Португалия сыграет с Уругваем.

Начало матча – в 22:00 мск.

На ЧМ команда стартовала с победы над Ганой (3:2).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира