«Я пока работаю»: Леонченко прокомментировал возможный уход из «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после победы над «Пари НН» в Кубке России подвел итоги первой части сезона для московской команды.

«Первая часть сезона получилась очень сложной. Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые приходили на все матчи и пришли сегодня, несмотря на холодную погоду. Поддерживали нас, понимая всю сложность ситуации, как команда борется.

Мы, конечно, прилагаем максимум усилий и во второй части постараемся все исправить, вернуть «Локомотив» на те позиции, на которых он должен быть. Еще раз спасибо болельщикам, мы всегда рады их видеть на стадионе. Делаем все возможное, чтобы им здесь было комфортно. И с наступающими праздниками!

Мы сейчас не говорим о реальном месте. Футболисты понимают, что в каждом матче нужно играть на максимум и добиваться побед. Мы здесь отталкиваемся от того, что нам надо серьезно улучшить качество игры и набрать как можно больше очков.

Последний ли матч для меня? Я пока работаю. Слухи не комментирую, у меня другая информация», – сказал Леонченко.

«Локо» возглавил главный тренер Михаил Галактионов.

Команда занимает 14-е место в РПЛ.

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