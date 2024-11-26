28 ноября 2024 года в 19:30 состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России (путь команд РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо». В первой встрече «Локомотив» одержал победу со счетом 2:1.
«Локомотив»
Команда демонстрирует нестабильные результаты в последних матчах:
- 23.11.2024 «Спартак» – «Локомотив» 5:2;
- 09.11.2024 «Локомотив» – «Факел» 2:1;
- 05.11.2024 «Динамо» – «Локомотив» 1:2.
Несмотря на крупное поражение от «Спартака», «Локомотив» уверенно играет против менее стабильных соперников.
«Динамо»
«Динамо» не лучшим образом проводит последние игры, чередуя победы с поражениями:
- 24.11.2024 «Факел» – «Динамо» 1:1;
- 17.11.2024 «Динамо» – «Амкал» 2:3;
- 09.11.2024 «Динамо» – «Пари НН» 3:1.
Клуб показывает хорошие атакующие действия, но пропускает достаточно много.
Очные встречи
В этом сезоне команды встречались дважды:
- 05.11.2024 «Динамо» – «Локомотив» 1:2;
- 27.07.2024 «Динамо» – «Локомотив» 3:1;
- 03.03.2024 «Динамо» – «Локомотив» 2:1.
В предыдущих матчах «Локомотив» показал себя эффективнее, забивая важные голы в ключевых моментах.
Прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо»
Ответная встреча обещает быть напряженной, учитывая важность выхода в полуфинал. Поставим на победу «Локомотива» или ничью в основное время (1.42).
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!