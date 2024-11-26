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    • «Локомотив» – «Динамо»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 28 ноября 2024 года

    «Локомотив» – «Динамо»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 28 ноября 2024 года

    28 ноября 2024 года в 19:30 состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России (путь команд РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо». В первой встрече «Локомотив» одержал победу со счетом 2:1.

    «Локомотив»

    Команда демонстрирует нестабильные результаты в последних матчах:

    Несмотря на крупное поражение от «Спартака», «Локомотив» уверенно играет против менее стабильных соперников.

    «Динамо»

    «Динамо» не лучшим образом проводит последние игры, чередуя победы с поражениями:

    Клуб показывает хорошие атакующие действия, но пропускает достаточно много.

    Очные встречи

    В этом сезоне команды встречались дважды:

    • 05.11.2024 «Динамо» – «Локомотив» 1:2;
    • 27.07.2024 «Динамо» – «Локомотив» 3:1;
    • 03.03.2024 «Динамо» – «Локомотив» 2:1.

    В предыдущих матчах «Локомотив» показал себя эффективнее, забивая важные голы в ключевых моментах.

    Прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо»

    Ответная встреча обещает быть напряженной, учитывая важность выхода в полуфинал. Поставим на победу «Локомотива» или ничью в основное время (1.42).

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    Источник: «Бомбардир»

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