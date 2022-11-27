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    «Такого на ЧМ не увидишь»: Уткин прокомментировал драку в игре «Зенит» – «Спартак»

    Известный российский журналист и блогер Василий Уткин высказался о массовой драке футболистов «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

    «Какая прекрасная концовка матча «Зенит»– «Спартак»! Такого точно на ЧМ не увидишь. Настоящий махач! Ну, правильно, мы ж страна мужественная, суровая. Мы не то что Криштиану Роналду, жвачку в трусах не носим и от ветра не падаем! Сразу в табло», – написал Уткин.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев в итоге удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 19:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      DoctorWatson 1 час назад

      Ахахахахаххахахаахахаха, дибил

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