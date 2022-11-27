«Это просто беда. Соболев полетел на чужого тренера». Судья Федотов проанализировал драку «Зенита» и «Спартака»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил массовую драку в кубковом матче между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 по пенальти).

«То, что произошло в концовке матча «Спартака» и «Зенита» – просто беда.

Давайте по порядку. Вильмар Барриос умышленно ударил по сопернику без попытки сыграть в мяч. За это надо было его удалять. Дальше его толкнул Шамар Николсон, подключился Квинси Промес – и понеслась. Удаление заслужили все – и Барриос, и Промес, и Родригао, который устроил кунг-фу. Александр Соболева – тоже вон с поля, полетел на тренера «Зенита», – сказал Федотов.

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