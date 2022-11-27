Алаев: «Нас могут вернуть в еврокубки в следующем году. Учтем это при составлении календаря»

Президент РПЛ Александр Алаев поговорил о формировании календаря на следующий сезон.

«Есть дедлайны по формированию календаря еврокубков. Окна ФИФА известны – март, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, мы не можем их не учитывать. На данный момент мы – члены УЕФА. Да, отстранены от соревнований, но теоретически нас могут вернуть к соревнованиям в следующем году. Дедлайн этого решения – до начала мая следующего года.

Мы будем готовить два сценария календаря, и какой из них реализуем, зависит в том числе от взаимоотношений с УЕФА. Вероятность возвращения российских клубов к еврокубкам в сезоне-2023/24? Никто не может дать прогноз. Надо быть готовым к любому сценарию», – сказал Алаев.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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