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    Месси прокомментировал победу над Мексикой на ЧМ-2022

    Форвард сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после победы над Мексикой (2:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

    • Месси забил гол в этой встрече.
    • Аргентина набрала первые 3 очка на ЧМ-2022.

    «Это был сложный матч, так как Мексика играла хорошо. Первый тайм мы провели интенсивно, а во втором успокоились и начали играть в свою игру.

    Мы знали, что сегодня необходимо победить, поскольку это чемпионат мира, и мы это сделали. Каждый матч для нас сейчас – финальный. Мы не имеем права на ошибку», – сказал Месси.

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    Источник: твиттер сборной Аргентины

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