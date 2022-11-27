Месси прокомментировал победу над Мексикой на ЧМ-2022

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси дал комментарий после победы над Мексикой (2:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира.
- Месси забил гол в этой встрече.
- Аргентина набрала первые 3 очка на ЧМ-2022.
«Это был сложный матч, так как Мексика играла хорошо. Первый тайм мы провели интенсивно, а во втором успокоились и начали играть в свою игру.
Мы знали, что сегодня необходимо победить, поскольку это чемпионат мира, и мы это сделали. Каждый матч для нас сейчас – финальный. Мы не имеем права на ошибку», – сказал Месси.
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Результаты всех сыгранных сегодня матчей
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Источник: твиттер сборной Аргентины