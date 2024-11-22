Месси не приедет на празднование 125-летия «Барселоны»

Лионеля Месси не будет на гала-вечере в честь 125-летнего юбилея «Барселоны».

Сообщалось, что аргентинец согласился приехать на праздничное мероприятие, но в итоге ему пришлось изменить планы.

По информации Mundo Deportivo, нападающий отказался от поездки из-за ранее взятых обязательств, хотя его пригласили еще 15 дней назад.

Празднование юбилея запланировано на 29 ноября в театре Лисео.

Месси выступал за «Барсу» до 2021 года.

Сейчас он играет за «Интер Майами» из МЛС.

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