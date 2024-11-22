Флик отреагировал на похвалу «Барселоны» от Месси

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил высказывание Лионеля Месси.
Ранее бывший капитан каталонцев восхитился игрой команды и задействованием большого количества молодых футболистов.
«Это честь – слышать, как лучший игрок в истории говорит, что ему нравится эта «Барселона».
Он внимательно следит за командой, его сердце принадлежит этому клубу. Это многое значит для молодых игроков и для всей команды», – сказал Флик.
- «Барса» лидирует в Примере с 33 очками в 13 турах.
- В Лиге чемпионов каталонцы набрали 9 баллов в 4 матчах.
- Летом Флик возглавил команду вместо Хави.
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