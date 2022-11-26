«Сочи» – ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России

«Сочи» и ЦСКА назвали составы на игру 6-го тура Кубка России.
«Сочи»: Адамов, Юрганов, Дркушич, Маргасов, Макарчук, Кравцов, Заика, Юсупов, Сарвели, Жоаозиньо, Мелкадзе.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Щенников, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Чалов.
- Матч пройдет на сочинском стадионе «Фишт».
- Начало – в 16:00 мск.
- ЦСКА борется с «Уралом» за 1-е место в кубковой группе.
- «Сочи» досрочно вылетел из турнира.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: «Бомбардир»