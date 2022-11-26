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    «Сочи» – ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России

    «Сочи» и ЦСКА назвали составы на игру 6-го тура Кубка России.

    «Сочи»: Адамов, Юрганов, Дркушич, Маргасов, Макарчук, Кравцов, Заика, Юсупов, Сарвели, Жоаозиньо, Мелкадзе.

    ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Щенников, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Чалов.

    • Матч пройдет на сочинском стадионе «Фишт».
    • Начало – в 16:00 мск.
    • ЦСКА борется с «Уралом» за 1-е место в кубковой группе.
    • «Сочи» досрочно вылетел из турнира.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51492

      MaxRnD 12 минут назад

      Бекиевич, вперёд

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