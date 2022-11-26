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    В РПЛ рассказали, сколько болельщиков получили Fan ID

    Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, сколько индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) уже оформлено. Весной документ понадобится для входа на все стадионы лиги.

    – Есть данные, сколько людей получило Fan ID?

    – 315 тысяч человек, средняя посещаемость матчей с системой Fan ID, повторюсь, 5500 зрителей. Клубы второй волны не были столь активны, потому что надеялись, что закон отменят. Сейчас все понимают, что за болельщиков надо бороться, надо что-то делать, чтобы их вернуть на стадион.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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