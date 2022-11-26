Мостовой высказался о возможности товарищеского матча между сборными России и Саудовской Аравии

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой выступил в поддержку возможного товарищеского матча с Саудовской Аравией.
«Это было бы отлично. Команда, которая обыграла сборную Аргентины, сейчас на коне.
По идее, мы обязаны обыгрывать их. Но мы так же думали, что должны выиграть у Таджикистана и Узбекистана.
Выиграют – будет хорошо, проиграют – скажут, что не смогли, так что, все нормально.
Если Саудовская Аравия согласится играть со сборной России, это не вызовет удивления. Они с Катаром живут своей жизнью, в своeм мире и решают так, как сами хотят.
Я не хочу сравнивать возможный матч с 2018-м годом. С тех пор прошло четыре года, это в футболе полжизни», – сказал Мостовой.
- Саудовцы лидируют в своей группе на ЧМ-2022.
- Россия победила Саудовскую Аравию в матче ЧМ-2018 со счетом 5:0.
- Россияне сейчас отстранены от международных турниров.
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