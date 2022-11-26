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    «Его время ушло, но он пока этого не понимает». Титов – о Роналду

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

    • 37-летний нападающий в четверг забил Гане (3:2).
    • Он стал первым игроком в истории с голами на 5 разных ЧМ.

    «Видно, как сильно сдал Роналду. Интервью Пирсу Моргану сыграло с ним злую шутку. Его время ушло, но он пока этого не понимает.

    С этим сложно смириться, когда на протяжении долгих лет ты лучший футболист мира. Надо отдать должное, что он отказался от неустойки.

    По ходу матча с Ганой он неоднократно ошибался, когда шел в обводку. Да и пенальти сомнительный был против него. Я бы такой не поставил!

    Это даже не фол. Не знаю, почему главному арбитру не посоветовали посмотреть повтор.

    А пенальти это его, он выполнил его здорово», – считает Титов.

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    Источник: «Спорт РБК»

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