«Его время ушло, но он пока этого не понимает». Титов – о Роналду

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

37-летний нападающий в четверг забил Гане (3:2).

Он стал первым игроком в истории с голами на 5 разных ЧМ.

«Видно, как сильно сдал Роналду. Интервью Пирсу Моргану сыграло с ним злую шутку. Его время ушло, но он пока этого не понимает.

С этим сложно смириться, когда на протяжении долгих лет ты лучший футболист мира. Надо отдать должное, что он отказался от неустойки.

По ходу матча с Ганой он неоднократно ошибался, когда шел в обводку. Да и пенальти сомнительный был против него. Я бы такой не поставил!

Это даже не фол. Не знаю, почему главному арбитру не посоветовали посмотреть повтор.

А пенальти это его, он выполнил его здорово», – считает Титов.

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