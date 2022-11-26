Гайч: «Я готов играть больше»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч дал понять, что хочет получать больше игровой практики.

«В начале сезона у меня не было много возможностей показать себя, но затем я стал чаще появляться на поле, выходить в старте, забивать мячи. Я вносил свой вклад в результат команды. Но в итоге нынешней осенью все же не имел столько игрового времени, сколько мне бы хотелось.

Ощущаю, что готов играть больше. Чувствую себя очень хорошо — и в физическом плане, и в ментальном. Как и любой футболист, я хочу быть на поле», – сказал Гайч.

23-летний аргентинец стоит 1,8 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Гайча 8 матчей, гол.

В 16:00 по Москве ЦСКА начнет кубковый матч против «Сочи».

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