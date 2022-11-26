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    Гайч: «Я готов играть больше»

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч дал понять, что хочет получать больше игровой практики.

    «В начале сезона у меня не было много возможностей показать себя, но затем я стал чаще появляться на поле, выходить в старте, забивать мячи. Я вносил свой вклад в результат команды. Но в итоге нынешней осенью все же не имел столько игрового времени, сколько мне бы хотелось.

    Ощущаю, что готов играть больше. Чувствую себя очень хорошо — и в физическом плане, и в ментальном. Как и любой футболист, я хочу быть на поле», – сказал Гайч.

    • 23-летний аргентинец стоит 1,8 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Гайча 8 матчей, гол.
    • В 16:00 по Москве ЦСКА начнет кубковый матч против «Сочи».

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    Источник: «Матч ТВ»

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