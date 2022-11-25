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    Алаев сравнил судей РПЛ с дементорами из «Гарри Поттера». Он предложил арбитрам давать комментарии по своим решениям

    Президент РПЛ Александр Алаев выступил за послематчевые интервью арбитров.

    «Почему судьи не могут сделать одинаковые трактовки? Здесь, объективно, недорабатываем все мы. Выходите и рассказывайте, что рука, что пенальти, а что – нет.

    Все же смотрели «Гарри Поттера»? У нас судьи, как дементоры – без лица, где-то появляются и исчезают. У меня есть предложение: давайте сделаем так, чтобы судьи давали комментарии. Насколько я знаю, запрета на это в регламентирующих документах нет.

    Я запросил у коллег из ФИФА и УЕФА, и они сказали, что нет запретов. Просто есть общемировая практика, что это не принято. Но, в целом, в той ситуации, в которой мы оказались, если захотим это сделать, то точно не в первую очередь надо смотреть на ФИФА и УЕФА. У нас немножко развязаны руки, можем действовать более активно. Для них мы сейчас на последнем месте», – сказал Алаев.

    • Функционер возглавляет РПЛ с лета.
    • Турнир ушел на паузу до марта.
    • В ближайшие выходные будет доигран групповой этап Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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