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    РПЛ: «Была надежда, что Fan ID отменят, но сейчас назад дороги нет»

    Президент РПЛ Александр Алаев дал понять, что закон об индивидуальных паспортах болельщика (Fan ID) не будет отменен.

    «Понятно, что без карты болельщика нам теперь никуда. Число матчей, проведенных с системой идентификации болельщиков – 44, их средняя посещаемость 5500 зрителей.

    Была надежда, что закон отменят или изменят, но сейчас понятно, что назад дороги нет», – сказал Алаев.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +54

      Однажды 12 минут назад

      Скажи спасибо тупорылам.Которые законы пишут.

      0
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      Рейтинг: +6218

      Добрый Бобер 19 минут назад

      Ох, как лизнул... Всегда есть дорога назад, если люди против. Ну и если на людей не плевать.

      1
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      Рейтинг: +101

      Рыло свина 30 минут назад

      готовят ....лагерь. шаг в сторону без приказа утиль.

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