РПЛ: «Была надежда, что Fan ID отменят, но сейчас назад дороги нет»

Скажи спасибо тупорылам.Которые законы пишут.
Президент РПЛ Александр Алаев дал понять, что закон об индивидуальных паспортах болельщика (Fan ID) не будет отменен.
«Понятно, что без карты болельщика нам теперь никуда. Число матчей, проведенных с системой идентификации болельщиков – 44, их средняя посещаемость 5500 зрителей.
Была надежда, что закон отменят или изменят, но сейчас понятно, что назад дороги нет», – сказал Алаев.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
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