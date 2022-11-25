В РФС объяснили, почему не состоялись матчи России с Боснией и Ираном

Вице-президент РФС Александр Алаев высказался об отмене ноябрьских товарищеских матчей сборной России против Ирана и Боснии и Герцеговины.

Вместо этих соперников Россия сыграла на выезде с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

«С иранской федерацией о матче переговоры вел я. Было письмо с их стороны с подтверждением игры. Потом начались волнения в Иране, они не выходили на связь. Для меня такое впервые в истории, когда есть официальное подтверждение игры, но нет матча. В чем истинная причина отказа, не знаю.

Что касается игры с Боснией, у них за решение играть с Россией в Петербурге высказался исполком федерации. Затем началось давление. Мы понимали риски, но это не значит, что этим вопросом не стоило заниматься. Мы занимались и запасными вариантами, чтобы не остаться без соперника», – сказал Алаев.

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