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    «Видно, что футболист стареет». Юран – о Роналду

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран дал комментарий по поводу рекорда капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

    • 37-летний нападающий в четверг забил Гане (3:2).
    • Он стал первым игроком в истории с голами на 5 разных ЧМ.

    «Роналду и Месси – это два великих футболиста последнего десятилетия. Роналду забивает на пяти чемпионатах мира подряд, но он должен был забить с пенальти.

    Если брать его в целом, то видно, что футболист с каждым годом не молодеет, а стареет. Тот объeм, скорость, резкость, которые мы раньше видели, сейчас сложновато португальцу показывать.

    Будет ли побит рекорд Роналду? А разве у нас жизнь заканчивается? Больше не будет таких футболистов, способных забить на пяти чемпионатах мира?

    Заканчивалась эпоха Пеле, Марадоны, ван Бастена, Гуллита, но жизнь же продолжалась дальше. После них появились Роналду, Месси.

    Поэтому что-то заканчивается, что-то новое начинается. Думаю, появятся игроки, которые смогут забивать на пяти чемпионатах мира подряд», – сказал Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +51455

      MaxRnD 12 минут назад

      Зато хитрожопость держится бодрячком

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6337

      Красногорск_Фан 35 минут назад

      Просто капитан очевидность. Забыл только рассказать сколько этажей в пятиэтажке

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