Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В Катаре подрались аргентинские и мексиканские болельщики из-за кричалок про Месси

    Стало известно о массовой драке между болельщиками сборных Аргентины и Мексики.

    Конфликт был спровоцирован мексиканцами, которые скандировали оскорбительные кричалки в адрес Лионеля Месси.

    Инцидент произошел в среду вечером в фан‑зоне в Катаре. Несколько человек получили легкие травмы.

    • 26 ноября Аргентина и Мексика сыграют во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
    • Обе команды потеряли очки в первых матчах: аргентинцы уступили Саудовской Аравии (1:2), а мексиканцы сыграли вничью с Польшей (0:0).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Пиняев: «Болею за Месси. После победы на ЧМ-2022 даже фанаты Роналду до него не докопаются» 6
    Ловчев рассказал, что его больше всего удивило в первые дни ЧМ-2022 3
    «Эль-Татарико возвращается!» «Рубин» сделал пародию на фото Роналду и Месси
    Источник: Give Me Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11