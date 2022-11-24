В Катаре подрались аргентинские и мексиканские болельщики из-за кричалок про Месси

Стало известно о массовой драке между болельщиками сборных Аргентины и Мексики.

Конфликт был спровоцирован мексиканцами, которые скандировали оскорбительные кричалки в адрес Лионеля Месси.

Инцидент произошел в среду вечером в фан‑зоне в Катаре. Несколько человек получили легкие травмы.

26 ноября Аргентина и Мексика сыграют во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Обе команды потеряли очки в первых матчах: аргентинцы уступили Саудовской Аравии (1:2), а мексиканцы сыграли вничью с Польшей (0:0).

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