Пиняев: «Болею за Месси. После победы на ЧМ-2022 даже фанаты Роналду до него не докопаются»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022.

«Персонально переживаю за Лионеля Месси. Хочется, чтобы он достиг своей цели и снял с себя бремя тени Марадоны. Его называют меньшим футболистом, потому что Месси не побеждал на чемпионате мира.

Хочется, чтобы он этого достиг и полностью принял на себя статус лучшего футболиста всех времен. Я это и так считаю, но после победы на чемпионате мира даже фанаты Роналду не смогут до него докопаться.

Но мы еще не видели как играет Бразилия. Мне кажется и Испания показывает фаворитский футбол. Могут случиться и какие-то травмы. Но я считаю, что поражения аргентинцев и немцев – форс-мажоры», – сказал Пиняев.

Аргентина проиграла Саудовской Аравии в 1-м туре со счетом 1:2.

Месси отличился с пенальти.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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