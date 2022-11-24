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    Пиняев: «Болею за Месси. После победы на ЧМ-2022 даже фанаты Роналду до него не докопаются»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022.

    «Персонально переживаю за Лионеля Месси. Хочется, чтобы он достиг своей цели и снял с себя бремя тени Марадоны. Его называют меньшим футболистом, потому что Месси не побеждал на чемпионате мира.

    Хочется, чтобы он этого достиг и полностью принял на себя статус лучшего футболиста всех времен. Я это и так считаю, но после победы на чемпионате мира даже фанаты Роналду не смогут до него докопаться.

    Но мы еще не видели как играет Бразилия. Мне кажется и Испания показывает фаворитский футбол. Могут случиться и какие-то травмы. Но я считаю, что поражения аргентинцев и немцев – форс-мажоры», – сказал Пиняев.

    • Аргентина проиграла Саудовской Аравии в 1-м туре со счетом 1:2.
    • Месси отличился с пенальти.
    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6297

      Красногорск_Фан 22 минуты назад

      В сантиметрах Месси на 4 см больше марадонны

      0
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      Рейтинг: +3060

      Ziklop 43 минуты назад

      ещё из группы надо выйти. а то будет Месси чао, чао чао, Месси чао.

      0
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      Рейтинг: +3492

      Axe111 43 минуты назад

      Мнение Пиняева)

      0
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      Рейтинг: +24791

      bset 1 час назад

      Пусть Месси хотя бы не с пенальти забивает. Цели должны быть реалистичными

      2
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      Рейтинг: +106

      Клаус 1 час назад

      Надеюсь этого не произойдет.
      Пусть лучше Испания выиграет

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