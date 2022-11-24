Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кирьяков: «Россия уступает Канаде и в футболе, и в хоккее»

    Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о канадской сборной после поражения от Бельгии на ЧМ-2022.

    • Бельгия победила Канаду со счетом 1:0.
    • Единственный гол забил Миши Батшуайи.
    • Канадцы не реализовали пенальти в 1-м тайме.

    «Думаю, да, Канада опередила нас и в футболе, и в хоккее. Против сборной Бельгии они показали быстрый и современный футбол с хорошими переключениями в атаку. В их составе есть футболисты, которые быстро и много подключаются вперeд. Бельгийцы не ожидали такие скорости.

    До меня доходила информация, что Америка и Канада полностью пересмотрели систему подготовки юношеского футбола, сделав акценты на скоростную работу.

    Канада не участвовала в финальной стадии чемпионатов мира 36 лет. Сколько времени они готовились, неспеша подводили, чтобы система работала. Сейчас мы видим команду, которая ничем не уступает Бельгии. Даже такая страна как Канада готовилась и создавала условия.

    Объективно мы сейчас уступаем и в хоккее, и в футболе. Это причина того, чтобы нам пересматривать детскую систему подготовки, чтобы нам растить таких футболистов, как у Канады. Надо делать акцент на скоростные качества. Можно даже отбирать мальчиков, которые не совсем футбольные, но обладают высокой скоростью, но повышать их футбольное мастерство.

    Скорость – это природное качество, которое не тренируется. Когда я получал лицензию в Германии, то там делали акцент, что к скорости за счeт тренировок можно добавить только 15%. Это же очень мало. Всe остальное – это природа. Нам надо пересматривать отношение к этому качеству», – сказал Кирьяков.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Новости по теме
    Тренер сборной Бельгии Мартинес оценил победу над Канадой на ЧМ-2022 2
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4748

      ААМ 8 минут назад

      Как тренер Кирьяков пока ноль

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11