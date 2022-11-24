Кирьяков: «Россия уступает Канаде и в футболе, и в хоккее»

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о канадской сборной после поражения от Бельгии на ЧМ-2022.

Бельгия победила Канаду со счетом 1:0.

Единственный гол забил Миши Батшуайи.

Канадцы не реализовали пенальти в 1-м тайме.

«Думаю, да, Канада опередила нас и в футболе, и в хоккее. Против сборной Бельгии они показали быстрый и современный футбол с хорошими переключениями в атаку. В их составе есть футболисты, которые быстро и много подключаются вперeд. Бельгийцы не ожидали такие скорости.

До меня доходила информация, что Америка и Канада полностью пересмотрели систему подготовки юношеского футбола, сделав акценты на скоростную работу.

Канада не участвовала в финальной стадии чемпионатов мира 36 лет. Сколько времени они готовились, неспеша подводили, чтобы система работала. Сейчас мы видим команду, которая ничем не уступает Бельгии. Даже такая страна как Канада готовилась и создавала условия.

Объективно мы сейчас уступаем и в хоккее, и в футболе. Это причина того, чтобы нам пересматривать детскую систему подготовки, чтобы нам растить таких футболистов, как у Канады. Надо делать акцент на скоростные качества. Можно даже отбирать мальчиков, которые не совсем футбольные, но обладают высокой скоростью, но повышать их футбольное мастерство.

Скорость – это природное качество, которое не тренируется. Когда я получал лицензию в Германии, то там делали акцент, что к скорости за счeт тренировок можно добавить только 15%. Это же очень мало. Всe остальное – это природа. Нам надо пересматривать отношение к этому качеству», – сказал Кирьяков.

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