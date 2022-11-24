Тренер сборной Бельгии Мартинес оценил победу над Канадой на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес охарактеризовал игру своей команды в матче ЧМ-2022 с Канадой.

«Это было технически худшее наше выступление. Про игру то же самое сказать не могу, потому что это победа на чемпионате мира.

Мы должны были показать другую сторону нашей игры и очень хорошо обороняться. Забитый гол получился классным.

Нужно отдать должное Канаде, но Бельгия заслужила победу. Мы должны быть самокритичными и прибавлять.

Но лучше это делать, когда у вас есть три очка, особенно после того, что произошло с Аргентиной и Германией», – сказал Мартинес.

Бельгия победила Канаду со счетом 1:0.

Единственный гол забил Миши Батшуайи.

Канадцы не реализовали пенальти в 1-м тайме.

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