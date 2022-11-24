«Для России это хорошо»: депутат Госдумы прокомментировал возможный выход Дании из ФИФА

Нам разрешили комментировать слова Депутата Госдумы! Но почему то не хочется. Потому как уже тошнит от одной только фамилии Терюшков...(((
Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков прокомментировал желание Федерации футбола Дании выйти из ФИФА.
Ранее сообщалось, что датчане хотят покинуть ФИФА из-за запрета на ношение капитанских повязок One Love («Одна любовь») в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022.
«ФИФА начала себя вести как типичный представитель ЛГБТ-сообщества: кривляться, жеманничать, подстраиваться под клиента. Дания приревновала. Двум скорпионам в одной банке не ужиться. Для России это хорошо, так как это означает начало пересборки мирового спорта по новым правилам», – сказал Терюшков.
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