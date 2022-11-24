«Для России это хорошо»: депутат Госдумы прокомментировал возможный выход Дании из ФИФА

Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков прокомментировал желание Федерации футбола Дании выйти из ФИФА.

Ранее сообщалось, что датчане хотят покинуть ФИФА из-за запрета на ношение капитанских повязок One Love («Одна любовь») в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022.

«ФИФА начала себя вести как типичный представитель ЛГБТ-сообщества: кривляться, жеманничать, подстраиваться под клиента. Дания приревновала. Двум скорпионам в одной банке не ужиться. Для России это хорошо, так как это означает начало пересборки мирового спорта по новым правилам», – сказал Терюшков.

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