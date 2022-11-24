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    «Для России это хорошо»: депутат Госдумы прокомментировал возможный выход Дании из ФИФА

    Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков прокомментировал желание Федерации футбола Дании выйти из ФИФА.

    Ранее сообщалось, что датчане хотят покинуть ФИФА из-за запрета на ношение капитанских повязок One Love («Одна любовь») в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022.

    «ФИФА начала себя вести как типичный представитель ЛГБТ-сообщества: кривляться, жеманничать, подстраиваться под клиента. Дания приревновала. Двум скорпионам в одной банке не ужиться. Для России это хорошо, так как это означает начало пересборки мирового спорта по новым правилам», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18050

      Cleaner 10 минут назад

      Нам разрешили комментировать слова Депутата Госдумы! Но почему то не хочется. Потому как уже тошнит от одной только фамилии Терюшков...(((

      0
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      Рейтинг: +1562

      jek718875 15 минут назад

      Пусть эти Данчуги выходят на следующий матч в знак протеста без трусов(на это запрета нет)

      0
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      Рейтинг: +24787

      bset 45 минут назад

      Так послушаешь и для России выгодно, когда кто-то ругается. Когда вы уже начнете созиданием заниматься, а не разрушением?

      4
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      Рейтинг: +13996

      playsh 1 час назад

      Терюшков,ты,однако,в Химках выглядел более солиднее и умнее,чем на международных просторах.

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