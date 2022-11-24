Пресс-атташе сборной Португалии не дал Фернандешу ответить на вопрос про Роналду на английском языке

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш на пресс-конференции высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
Вопрос задал журналист из Англии, однако футболисту не дали ответить на английском языке. Против выступил пресс-атташе португальской сборной.
Он запретил Фернандешу говорить на английском, а когда тот перешел на португальский, работник пресс-службы отключил синхронный перевод.
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Источник: The Sun