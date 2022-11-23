Фернандеш отреагировал на уход Роналду из «МЮ». Сообщалось, что у них напряженные отношения

Полузащитник «МЮ» и сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал уход Криштиану Роналду из английского клуба.
«Я не чувствую себя неловко, мне не нужно выбирать чью-либо сторону. Играть с ним было для меня мечтой.
Ничто не длится вечно. Это было хорошо, пока продолжалось», — сказал Фернандеш.
- Сообщалось, что у игроков напряженные отношения.
- Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и одноклубников.
- После этого он стал персоной нон грата в клубе.
- Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».
«МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Reuters