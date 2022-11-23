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    Фернандеш отреагировал на уход Роналду из «МЮ». Сообщалось, что у них напряженные отношения

    Полузащитник «МЮ» и сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал уход Криштиану Роналду из английского клуба.

    «Я не чувствую себя неловко, мне не нужно выбирать чью-либо сторону. Играть с ним было для меня мечтой.

    Ничто не длится вечно. Это было хорошо, пока продолжалось», — сказал Фернандеш.

    • Сообщалось, что у игроков напряженные отношения.
    • Роналду в интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и одноклубников.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.
    • Криштиану отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».

    «МЮ» расторг контракт с Роналду из-за этого интервью: он критиковал Глейзеров, Рангника и весь клуб за развитие

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    Источник: Reuters

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