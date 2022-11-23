Экс-руководитель «Тамбова» Худяков освобожден от домашнего ареста

Суд изменил меру пресечения бывшему спортивному директору «Тамбова» Павлу Худякову.

Теперь он не под домашним арестом, а под подпиской о невыезде.

Худякову грозит до десяти лет тюрьмы.

Против функционера возбуждено дело по 2 статьям уголовного кодекса. Ему предъявлены обвинения по четырем эпизодам мошенничества.

В мае 2021 года «Тамбов» лишился профессионального статуса.

В октябре 2021 года экс-гендиректора клуба Ольгу Коновалову арестовали на 2 месяца по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей.

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