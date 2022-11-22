Кубок России. «Химки» проиграли «Пари НН» и досрочно заняли последнее место в группе

«Химки» уступили «Пари НН» по пенальти в 5-м туре группового этапа Кубка России.

Основное время завершилось вничью – 1:1. В серии послематчевых пенальти «Химки» допустили три промаха, а игроки «Пари НН» реализовали все три попытки.

Подмосковный клуб досрочно занял последнее место в группе А и вылетел из турнира.

«Пари НН» провел первый матч после ухода главного тренера Михаила Галактионова.

Россия. Кубок. 5-й тур. Группа А

Химки – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:1 (1:0, 1:3 – по пенальти)

Голы: 1:0 – Руденко, 40; 1:1 – Александров, 65.

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