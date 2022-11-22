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    Кубок России. «Химки» проиграли «Пари НН» и досрочно заняли последнее место в группе

    «Химки» уступили «Пари НН» по пенальти в 5-м туре группового этапа Кубка России.

    Основное время завершилось вничью – 1:1. В серии послематчевых пенальти «Химки» допустили три промаха, а игроки «Пари НН» реализовали все три попытки.

    Подмосковный клуб досрочно занял последнее место в группе А и вылетел из турнира.

    «Пари НН» провел первый матч после ухода главного тренера Михаила Галактионова.

    Россия. Кубок. 5-й тур. Группа А

    Химки – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:1 (1:0, 1:3 – по пенальти)

    Голы: 1:0 – Руденко, 40; 1:1 – Александров, 65.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5555

      Enter2006 1 час назад

      Гудиев же на воротах а не Лантратов. Вперёд в ФНЛ!

      0
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      Рейтинг: +336

      Ill Ich 1 час назад

      В "Химках" настолько всё плохо, что они умудряются даже серию послематчевых пенальти полностью провалить.

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      Рейтинг: +5555

      Enter2006 1 час назад

      Клуб Химки убили руководители этого клуба, что теперь поделать... 3,14дарасы ((

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