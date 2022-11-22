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    Месси прокомментировал поражение Аргентины от Саудовской Аравии на ЧМ-2022

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги проигранного матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

    «Нам нет никаких оправданий. Но теперь мы будем едины, как никогда ранее. Соперник был силен, и показал это на поле.

    Это очень тяжелый удар для всех. Мы не ожидали, что начнем турнир именно так. Мы должны побеждать, все зависит от нас», – сказал Месси.

    • Саудовцы победили со счетом 2:1.
    • В этой игре прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.
    • Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

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    Источник: твиттер сборной Аргентины

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