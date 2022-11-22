Кубок России. ЦСКА проиграл «Уралу» в серии пенальти

ЦСКА на выезде уступил «Уралу» в пятом туре группового этапа Кубка России.
Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти выиграла команда из Екатеринбурга.
«Урал» вышел на первое место в группе, опередив ЦСКА на одно очко.
Россия. Кубок. 5-й тур. Группа D
Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (5:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция
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Источник: «Бомбардир»