Кубок России. ЦСКА проиграл «Уралу» в серии пенальти

ЦСКА на выезде уступил «Уралу» в пятом туре группового этапа Кубка России.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти выиграла команда из Екатеринбурга.

«Урал» вышел на первое место в группе, опередив ЦСКА на одно очко.

Россия. Кубок. 5-й тур. Группа D

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (5:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию