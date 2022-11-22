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    Кубок России. ЦСКА проиграл «Уралу» в серии пенальти

    ЦСКА на выезде уступил «Уралу» в пятом туре группового этапа Кубка России.

    Основное время матча завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти выиграла команда из Екатеринбурга.

    «Урал» вышел на первое место в группе, опередив ЦСКА на одно очко.

    Россия. Кубок. 5-й тур. Группа D

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (5:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +699

      Suvorov51 3 минуты назад

      Жаль лошадок, такой сильный тренер пришел, а они играть не хотят

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      Рейтинг: +17965

      Cleaner 30 минут назад

      Посмотрел игру Урал - ЦСКА. Могу сказать, что ТАКОЙ футбол нам не нужен! МИНУС ОДИННАДЦАТЬ(!) на градуснике. Заледеневшее поле. Судья в ШАПКЕ. Тут главное травму не получить и ничего НЕ ОТМОРОЗИТЬ во время игры. Потому и 0:0 в основное время. Плюс судья не назначил 100%-й пенальти в ворота Урала. Мяч летел в створ ворот и от руки защитника Урала улетел в сторону. Ну да и ладно, игра ничего не решающая, второе место в группе вполне удовлетворительный результат.

      1
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      Рейтинг: +19993

      Persona_non_Grata > Cleaner 7 минут назад

      Удовлетворенно хрюкаю - результатом доволен )))

      0
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      Рейтинг: +509

      CSKA №1 31 минуту назад

      Ну и Ермаков конечно это что-то с чем то.Ужас

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      Рейтинг: +509

      CSKA №1 32 минуты назад

      отвратительная игра ЦСКА,плохо играют от игры к игре!Ужасно на это смотреть.

      1
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      Рейтинг: +624

      garet12222 33 минуты назад

      Урал, с Победой! Спасибо, что порадовал победой 15тыс на стадионе

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      Рейтинг: +17965

      Cleaner > garet12222 23 минуты назад

      Урала с победой в лотерее из шести пенальти. А игры не было ни у ЦСКА, ни у Урала. И было бы странно, если бы команды феерили на поле в такой мороз.

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      Рейтинг: +51215

      MaxRnD 42 минуты назад

      Ну чё, клинер, Валера всё ещё тревожит ? Ты его не расчёсывай, лучше лысым займись )))

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      Рейтинг: +1418

      шахта Заполярная > MaxRnD 36 минут назад

      Урал с победой. Клинера с очередным. Сегодня мы клинера не увидим, он будет ржать, до не могу.

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      Рейтинг: +17965

      Cleaner > шахта Заполярная 27 минут назад

      Ржать я сегодня буду только вот над такими комментариями, как Ваш и MaxRnD-вский.

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