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    Федотов: «Ничего у ЦСКА не сломалось»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после матча пятого тура группового этапа Кубка России против «Урала» (0:0, 5:4 по пенальти).

    «Ничего не сломалось. Думаю, мы сопернику ничего не позволили сделать, кроме дальних ударов в трибуны.

    Наш вратарь не вступал в игру. Игра пойдет в позитив, было предостаточно предпосылок попасть в ворота и забить гол.

    Мы его забили, но, к сожалению, его не засчитали», – сказал Федотов.

    • «Урал» лидирует в группе, ЦСКА идет 2-м.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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