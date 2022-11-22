«Урал» – ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на игру пятого тура Кубка России.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Бевеев, Ранджелович, Сунгатулин, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Заболотный.
- Матч на «Екатеринбург Арене» начнется в 15:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» – ЦСКА.
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Источник: телеграм-канал ЦСКА