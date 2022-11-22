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    «Урал» – ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России

    Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на игру пятого тура Кубка России.

    «Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Бевеев, Ранджелович, Сунгатулин, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви.

    ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Заболотный.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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