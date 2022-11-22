Федотов прокомментировал поражение ЦСКА от «Урала» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался после кубкового матча с «Уралом».

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей.

В серии пенальти «Урал» победил со счетом 5:4.

«Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы доминировали, создавали моменты. В одном из эпизодов случилась игра рукой, но пенальти не последовал.

Но и после этого у нас были предпосылки после фланговых атак забить гол. Справились с давлением «Урала», у соперника не было ни одного подхода к нашим воротам.

Во втором тайме «Урал» совершил пару ударов с позиций, с которых сложно забить гол. А у нас не было той четкости в комбинациях, после которых мы бы имели более ощутимые моменты.

Тем не менее в незасчитанном голе мы не усмотрели какое-либо нарушение.

Ну а в серии пенальти вратарь вытащил тогда, когда казалось, что мы уже перехватили инициативу», – сказал Федотов.

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