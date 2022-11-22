«Одно из самых больших разочарований в истории ЧМ». Линекер – о поражении Аргентины от Саудовской Аравии

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией.

Саудовцы победили со счетом 2:1.

В этой игре прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.

«Это одно из самых больших разочарований в истории чемпионатов мира.

Невероятное выступление Саудовской Аравии», – написал Линекер в соцсетях.

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