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    «Одно из самых больших разочарований в истории ЧМ». Линекер – о поражении Аргентины от Саудовской Аравии

    Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией.

    • Саудовцы победили со счетом 2:1.
    • В этой игре прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.

    «Это одно из самых больших разочарований в истории чемпионатов мира.

    Невероятное выступление Саудовской Аравии», – написал Линекер в соцсетях.

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    Источник: твиттер Гари Линекера

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