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    Кавазашвили: «Сборной Нидерландов не хватает Промеса»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что сборной Нидерландов в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Сенегала (2:0) не хватало спартковца Квинси Промеса.

    «Честно? После первого тайма расхотелось смотреть. Я не ожидал, что Нидерланды выиграют. Промес усилил бы сборную, его не хватает. Он находится в прекрасной футбольной форме. Его присутствие в Нидерландах было бы очень и очень полезно.

    Когда он играет за «Спартак», я получаю удовольствие. В прошлом году он немного сбавил по сравнению с тем, когда в первый раз приехал в Россию. Сейчас его можно сравнить с человеком, который получил второе дыхание. Он показывает замечательный футбол. Он один из лучших нападающих нашего чемпионата», — сказал Кавазашвили.

    • Промес лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ (14 голов).
    • Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • На счету Промеса 50 матчей и 7 голов за сборную Нидерландов.

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    Источник: Metaratings

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