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    Бышовец жестко ответил критикам сборной России

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец подвел итоги ноябрьского сбора национальной команды.

    • 20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.
    • 17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

    «Эти матчи — взгляд в будущее. Мы увидели, что в составе находились одни из лучших молодых игроков. Посмотрели их в деле, оценили потенциал. В сборной подобраны лучшие игроки: начиная от спартаковских, динамовских и так далее. Это весь цвет нашего футбола. Это правильное решение.

    Меня не разочаровала игра сборной, потому что есть объективные причины. Команда без подготовки, с колeс. Второй тайм с Узбекистаном смотрелся, играли с инициативой. Считаю, что задачи выполнены. Это шаг вперeд.

    Кто-то называет пассажирами игроков сборной, хотя сам является пассажиром. На это надо иметь моральное право.

    Кого я имею ввиду? Имею ввиду и так называемых специалистов, и комментаторов, экс-футболистов и некоторых журналистов, которые так легко выдают оценки. Допускают себе оценки, на которых у них нет морального права», — сказал Бышовец.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1538

      jek718875 1 час назад

      Д.Губерниев поперхнулся

      0
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      Рейтинг: +992

      Эном айс 1 час назад

      БАФнул, так Бафнул..,не особо и поспоришь.

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