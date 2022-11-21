Соболев объяснил, почему будет болеть за Сербию на ЧМ-2022

молодец. я тоже буду сербов поддерживать.
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему собирается поддерживать сборную Сербии на чемпионате мира.
– Видел в соцсетях прогнозы игроков «Спартака» на исход ЧМ – кто выиграет титул. Вы единственный из команды проголосовали за сербов, почему?
– Это братский нам народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого.
– Будете смотреть только матчи сербов?
– Думаю, что не буду смотреть. Но сербов посмотрю.
– Как мы можем объяснить выбор Георгия Джикии для прогноза?
– Португалия? Он просто Криштиану любит, хочет, чтобы он выиграл.
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