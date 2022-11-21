Соболев объяснил, почему будет болеть за Сербию на ЧМ-2022

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему собирается поддерживать сборную Сербии на чемпионате мира.

– Видел в соцсетях прогнозы игроков «Спартака» на исход ЧМ – кто выиграет титул. Вы единственный из команды проголосовали за сербов, почему?

– Это братский нам народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого.

– Будете смотреть только матчи сербов?

– Думаю, что не буду смотреть. Но сербов посмотрю.

– Как мы можем объяснить выбор Георгия Джикии для прогноза?

– Португалия? Он просто Криштиану любит, хочет, чтобы он выиграл.

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