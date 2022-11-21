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    Соболев объяснил, почему будет болеть за Сербию на ЧМ-2022

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, почему собирается поддерживать сборную Сербии на чемпионате мира.

    – Видел в соцсетях прогнозы игроков «Спартака» на исход ЧМ – кто выиграет титул. Вы единственный из команды проголосовали за сербов, почему?

    – Это братский нам народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого.

    – Будете смотреть только матчи сербов?

    – Думаю, что не буду смотреть. Но сербов посмотрю.

    – Как мы можем объяснить выбор Георгия Джикии для прогноза?

    – Португалия? Он просто Криштиану любит, хочет, чтобы он выиграл.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10819

      alp 1 час назад

      молодец. я тоже буду сербов поддерживать.

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      Рейтинг: +741

      3meeeD 2 часа назад

      Многие за Сербов будут.

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      Рейтинг: +1538

      jek718875 3 часа назад

      Лучше дельфинарий купи, и учи дельфинов нырять

      0
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      Рейтинг: +1720

      alefreddy 3 часа назад

      патриот это радует

      0
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