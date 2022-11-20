Игроки «Спартака» сделали прогноз на ЧМ-2022. Абаскаль верит в победу Испании

Футболисты «Спартака» предположили, кто выиграет чемпионат мира-2022.
Например, Квинси Промес не верит, что его Нидерланды выиграют турнир.
Главный тренер Гильермо Абаскаль ставит на Испанию.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: Бомбардир.ру