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    Игроки «Спартака» сделали прогноз на ЧМ-2022. Абаскаль верит в победу Испании

    Футболисты «Спартака» предположили, кто выиграет чемпионат мира-2022.

    Например, Квинси Промес не верит, что его Нидерланды выиграют турнир.

    Главный тренер Гильермо Абаскаль ставит на Испанию.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +688

      Спартач80 21 секунду назад

      Клитору раздолье,до марта теперь прятаться не надо,ржать будет=))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17897

      Cleaner 42 минуты назад

      Игроки «Спартака» сделали ПРОГНОЗ! Ржу ни могу!!!...)))

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