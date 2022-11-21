Министр спорта Матыцин не считает, что Fan ID привел к снижению посещаемости матчей РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин порассуждал о причинах падения посещаемости на играх РПЛ.

– Решение о введении этой системы принято, обратной дороги нет. Остальные стадионы тоже будут оборудованы этой системой, начиная со второй части чемпионата.

Недопонимания со стороны клубов нет. Минспорта и другие организации делают максимально понятной эту процедуру.

Думаю, во второй половине сезона посещаемость будет больше.

– Вы действительно считаете, что посещаемость увеличится с Fan ID?

– Некорректно ставить во главу угла снижения посещаемости то, что внедрен Fan ID. На чемпионате мира в России была та же система.

Все меры приняты и я не вижу барьеров, чтобы она не сработала.

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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