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  • Министр спорта Матыцин не считает, что Fan ID привел к снижению посещаемости матчей РПЛ

Министр спорта Матыцин не считает, что Fan ID привел к снижению посещаемости матчей РПЛ

21 ноября 2022, 11:39
16

Министр спорта России Олег Матыцин порассуждал о причинах падения посещаемости на играх РПЛ.

– Решение о введении этой системы принято, обратной дороги нет. Остальные стадионы тоже будут оборудованы этой системой, начиная со второй части чемпионата.

Недопонимания со стороны клубов нет. Минспорта и другие организации делают максимально понятной эту процедуру.

Думаю, во второй половине сезона посещаемость будет больше.

– Вы действительно считаете, что посещаемость увеличится с Fan ID?

– Некорректно ставить во главу угла снижения посещаемости то, что внедрен Fan ID. На чемпионате мира в России была та же система.

Все меры приняты и я не вижу барьеров, чтобы она не сработала.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Комментарии (16)
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paracetamol
1669020383
Чего хотите с бюрократа?
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SLADE2019
1669020480
Прям умиляет, когда сторонники этой системы в пример ЧМ приводят. Сравнили палец с ...., или наоборот.
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biber.ru
1669020681
В столбик что ли считал и ошибся?
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CSKA471
1669021263
Ахахаха, значит Министр спорта России Матыцин не ходит на футбол
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Benifacto
1669023992
вот где оказывается кроты то!
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RUSARM
1669024401
Да ужж,и это министр спорта,который ни чего не видит,не знает,и не хочет знать!! Верной дорогой идете,скоро футболу конец без болельщиков!!
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Fusballer
1669024728
Сравнил с ЧМ, который раз в 4 года, и РПЛ. На РПЛ и без ограничений большинство стадионов не заполнялось, а сейчас и того не будет.
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Spirit_78
1669024986
Со второй половины чемпионата остальные стадионы подключатся к фан уйди (в т.ч. и стадион-лидер по средней посещаемости Газпром-арена) - вот тогда пусть посчитают. Даже если гипотетически представить ситуацию, что я захотел и оформил эту штуку - без фанатов на трибунах делать нечего. Лучше в театр лишний раз сходить, там молчание в зрительном зале гораздо более естественно.
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zigbert
1669033348
А есть ли вообще мнение самого Матыцина? Что скажут сверху то он и будет отстаивать.
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