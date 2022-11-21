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    Министр спорта Матыцин не считает, что Fan ID привел к снижению посещаемости матчей РПЛ

    Министр спорта России Олег Матыцин порассуждал о причинах падения посещаемости на играх РПЛ.

    – Решение о введении этой системы принято, обратной дороги нет. Остальные стадионы тоже будут оборудованы этой системой, начиная со второй части чемпионата.

    Недопонимания со стороны клубов нет. Минспорта и другие организации делают максимально понятной эту процедуру.

    Думаю, во второй половине сезона посещаемость будет больше.

    – Вы действительно считаете, что посещаемость увеличится с Fan ID?

    – Некорректно ставить во главу угла снижения посещаемости то, что внедрен Fan ID. На чемпионате мира в России была та же система.

    Все меры приняты и я не вижу барьеров, чтобы она не сработала.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2327

      CSKA471 20 секунд назад

      Ахахаха, значит Министр спорта России Матыцин не ходит на футбол

      0
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      Рейтинг: +100

      biber ru 10 минут назад

      В столбик что ли считал и ошибся?

      0
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      Рейтинг: +743

      SLADE2019 13 минут назад

      Прям умиляет, когда сторонники этой системы в пример ЧМ приводят. Сравнили палец с ...., или наоборот.

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      Рейтинг: +17416

      paracetamol 15 минут назад

      Чего хотите с бюрократа?

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