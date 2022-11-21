Федотов объяснил игровой спад ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему в октябре и ноябре ухудшились результаты команды.

– Концовка первой части чемпионата получилась смазанной, особенно на фоне яркого начала сезона. Согласны ли вы, что команду настиг спад, и в чем видите причины?

– Не могу сказать, что мы провалили этот отрезок по уровню игры. Домашние поединки с «Динамо» и «Спартаком» были неплохими по качеству и накалу борьбы.

К сожалению, нам не хватало качественной реализации голевых возможностей. Оба раза мы создавали больше моментов, чем соперники. Увы, в итоге только ничьи.

В этом же ряду игра в Оренбурге, где при счете 2:1 в пользу ЦСКА были упущены отличные шансы для третьего гола. Не реализовали их, а после перерыва получили пенальти в свои ворота, и в итоге – 2:2.

Особняком стоит поединок с «Пари НН». Да, противник забил победный мяч единственным ударом в створ наших ворот. Но по качеству, будем объективны, матч нам совсем не удался. Причем ничто не предвещало такого развития событий.

Мы видели полную концентрацию и в период подготовки к матчу, и во время предыгровой разминки. Никто даже подумать не мог, что игра у нас не получится настолько.

Говорили о том, что соперник будет биться на каждом участке поля, что у нижегородцев очень организованная команда. Все это мы увидели на поле.

Что произошло с нашей командой, до сих пор загадка. В первом тайме действовали так, будто у всей команды отключился коллективный разум. Разумеется, планировали сыграть иначе.

– У вас есть объяснение, почему результаты ухудшились именно в концовке календарного года?

– Не хватило запаса прочности, резервов. Вариантов для усиления в средней линии, где, к сожалению, выпал Константин Кучаев.

Про постоянную ротацию в линии обороны вы прекрасно знаете. Надолго выбыл Игорь Дивеев, после повреждения в Оренбурге мы на какое-то время лишились Кирилла Набабкина. Оборона должна быть стабильной.

ЦСКА выиграл только 1 из 7 последних матчей.

Команда опустилась на 5-е место в таблице РПЛ.

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