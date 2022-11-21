Андрей Мостовой – переходе РФС в Азию: «Лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой подвел итоги ноябрьского сбора национальной команды.
— Стоит ли проводить дальше такие матчи?
— Я думаю, нужны. По-любому сборной надо собираться и не пропадать, не забывать связи. Плюс посмотрели на свой уровень, в каком состоянии находимся.
— Учитывая текущий уровень, можно сказать, что нам не нужно в АФК?
— Вы понимаете, что все зависит от ситуации. Если ситуация не изменится, вариантов не будет, нас примут туда... Для меня лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские.
- Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
- 20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.
- 17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).
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Источник: «Спорт-Экспресс»