Андрей Мостовой – переходе РФС в Азию: «Лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой подвел итоги ноябрьского сбора национальной команды.

— Стоит ли проводить дальше такие матчи?

— Я думаю, нужны. По-любому сборной надо собираться и не пропадать, не забывать связи. Плюс посмотрели на свой уровень, в каком состоянии находимся.

— Учитывая текущий уровень, можно сказать, что нам не нужно в АФК?

— Вы понимаете, что все зависит от ситуации. Если ситуация не изменится, вариантов не будет, нас примут туда... Для меня лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.

17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

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