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    Андрей Мостовой – переходе РФС в Азию: «Лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские»

    Полузащитник сборной России Андрей Мостовой подвел итоги ноябрьского сбора национальной команды.

    — Стоит ли проводить дальше такие матчи?

    — Я думаю, нужны. По-любому сборной надо собираться и не пропадать, не забывать связи. Плюс посмотрели на свой уровень, в каком состоянии находимся.

    — Учитывая текущий уровень, можно сказать, что нам не нужно в АФК?

    — Вы понимаете, что все зависит от ситуации. Если ситуация не изменится, вариантов не будет, нас примут туда... Для меня лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские.

    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
    • 20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.
    • 17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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