Карпин: «Как исправлять ситуацию в сборной? Не надо ничего исправлять»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем национальной команды после товарищеских матчей с Узбекистаном и Таджикистаном.
— В каком настроении возвращаетесь?
— Нормальном, хорошем.
— Уже придумали как будете исправлять ситуацию со сборной?
— Не надо ничего исправлять.
— Правда, что Песьяков может не сыграть 27-го числа?
— Под вопросом, если будет все нормально, то посмотрим.
— Краткий итог сбора?
— Сыграли, посмотрели. Все что хотели увидели.
- 20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.
- 17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).
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Источник: «Матч ТВ»