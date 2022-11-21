Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпин: «Как исправлять ситуацию в сборной? Не надо ничего исправлять»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем национальной команды после товарищеских матчей с Узбекистаном и Таджикистаном.

    — В каком настроении возвращаетесь?

    — Нормальном, хорошем.

    — Уже придумали как будете исправлять ситуацию со сборной?

    — Не надо ничего исправлять.

    — Правда, что Песьяков может не сыграть 27-го числа?

    — Под вопросом, если будет все нормально, то посмотрим.

    — Краткий итог сбора?

    — Сыграли, посмотрели. Все что хотели увидели.

    • 20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.
    • 17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Андрей Мостовой – переходе РФС в Азию: «Лучше играть официальные матчи, чем такие товарищеские»
    Глебов заявил, что его не удивили сборные Таджикистана и Узбекистана
    «Не возили вату, отдавались на 100%». Андрей Мостовой – о 0:0 с Узбекистаном и Таджикистаном
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11