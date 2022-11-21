Карпин: «Как исправлять ситуацию в сборной? Не надо ничего исправлять»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о будущем национальной команды после товарищеских матчей с Узбекистаном и Таджикистаном.

— В каком настроении возвращаетесь?

— Нормальном, хорошем.

— Уже придумали как будете исправлять ситуацию со сборной?

— Не надо ничего исправлять.

— Правда, что Песьяков может не сыграть 27-го числа?

— Под вопросом, если будет все нормально, то посмотрим.

— Краткий итог сбора?

— Сыграли, посмотрели. Все что хотели увидели.

20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.

17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

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